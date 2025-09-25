Un nuevo hecho particular en TransMilenio ha llamado la atención de la comunidad. A través de redes sociales fue difundido un video en el que se observa a un hombre que ofrece a los pasajeros perritos recién nacidos.

En caso se registró en la estación Ricaurte de Transmilenio, donde el sujeto ofrecía los cachorros como cualquier otra mercancía.

En las imágenes se puede ver a los caninos junto a su madre, la cual está recostada en un cojín para poder alimentarlos. Además, quedó en evidencia que el sujeto vendía a los animales en diferentes precios.

Pedía 500 mil pesos por los machos y 700 mil por las hembras. Este hecho causó indignación entre algunos usuarios, quienes decidieron denunciar lo que sucedía en la estación de transporte.

#INACEPTABLE 😡 Durante este miércoles 24SEP, en la estación Ricaurte de @TransMilenio, fue visto un sujeto vendiendo, descaradamente, cachorros de tan solo días de nacidos. Según se escucha en un video que nos hacen llegar, ofrece los machos a $500 mil y las hembras a $700 mil. pic.twitter.com/14mcVayMgl — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 25, 2025

“Ayuda para esta mamá y sus bebés”; “Vender en TransMilenio no es solo una falta a la convivencia, también degrada la cultura ciudadana. Hemos normalizado ese desorden, pero no debemos aceptarlo. Ningún producto debería comercializarse allí, y mucho menos animales, lo cual es una falta aún más grave”; “Deben quitarle el animalito, fijo esa pobre perrita la tiene pariendo cada que puede”; “Se deben prohibir todas las ventas informales”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Sobre este hecho, Protección Animal Bogotá indicó que ya tiene conocimiento del caso, y que adelanta investigaciones para dar con el vendedor.

“Informamos que estamos al tanto del caso de una persona vendiendo animales en TransMilenio, y nuestro equipo BAR está siguiendo la pista de la persona. Por favor sígannos informando”, escribió la entidad en X.