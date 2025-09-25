La entrante viceministra de Juventud, Juliana Guerrero, dijo que persistirá en su empeño por llegar al cargo pese a que la Fundación San José le anuló su diploma universitario.

La ex jefa de gabinete del Ministerio del Interior, dijo este jueves en la emisora Blu Radio que está inscrita para presentar las Pruebas Saber Pro en octubre, que es el requisito que le hizo falta y por el cual le anularon su título .

“Yo voy a presentar las Saber Pro, estoy inscrita y será en las fechas establecidas en el calendario. Desde el inicio ha sido así”, anunció, agregando que tras este trámite llegara al Ministerio de la Igualdad y concretamente al Viceministerio de Juventud.

“La verdad sobre esta disposición de la universidad a mí se me sale de las manos, fueron temas internos de ella. A mí me habilitaron la posibilidad de graduarme y así fue. Pero entiendo las preocupaciones, por eso estoy al tanto de la situación. Presentaré las Saber Pro para saldar cualquier duda que haya sobre mis estudios y dejar atrás este engorroso suceso”, explicó.

Para ser viceministra de Juventud, la funcionaria debe tener un título profesional y al menos dos años de experiencia.

