Juan Diego Marín Franco, hijo del señalado ‘zar del contrabando’ Diego Marín, fue capturado por las autoridades en el exclusivo sector de Los Morros en Cartagena, al parecer, por haber atacado a su esposa con arma blanca.

Se conoció que Juan Diego Marín fue capturado en flagrancia por las autoridades en la madrugada de este miércoles 24 de septiembre, y fue trasladado a la URI de la Fiscalía.

Diego Marín, alias Papá Pitufo.

La fuerte riña fue alertada por parte de la comunidad, por lo que unidades de la Policía arribaron hasta un Airbnb en el exclusivo sector de la capital de Bolívar y encontraron a una mujer que había sido gravemente herida con arma blanca.

De acuerdo con las autoridades, la víctima, identificada como María Andrea Arango Montenegro, esposa de Juan Diego Marín, estaba siendo sacada del apartamento por parte de dos hombres, quienes, al parecer, son escoltas de la familia.

El comandante de la Policía de Cartagena, general Gelver Yecid Peña, indicó que “una mujer, de aproximadamente 32 años, que presentaba heridas con arma cortopunzante producidas por el individuo que la acompañaba, al parecer su pareja sentimental. Este individuo, de 38 años, oriundo de la Ciudad de Cali, fue puesto a disposición de la autoridad judicial por los delitos de violencia familiar y tentativa de homicidio”.

Por el momento, Arango Montenegro se encuentra en el Hospital Serena del Mar, donde recibe atención especializada.

El hijo de ‘Papá Pitufo’ deberá responder por los delitos de violencia intrafamiliar y tentativa de homicidio.