Jorge Isaac Barrios Toncel y Junior Mercado Barceló, señalados de integrar la banda ‘Los Mojados’ que se encarga de robar a pasajeros de buses intermunicipales en el corredor vial Barranquilla-Sincelejo, fueron capturados por unidades de la Policía de Bolívar.

Las detenciones, en cumplimiento de órdenes judiciales proferidas por jueces de la República, las hicieron efectivas en los barrios Santo Domingo de Guzmán y La Unión, en la ciudad de Barranquilla.

Las labores de la Seccional de Investigación Criminal de Tránsito y Transporte Bolívar y la Fiscalía General de la Nación permitieron establecer el modus operandi de ‘Los Mojados’ para afectar las rutas del departamento de Bolívar, especialmente en los municipios de Bayunca, Clemencia y Santa Rosa.

“Mediante la intimidación con armas de fuego despojaban a los pasajeros y conductores de sus pertenencias, sembrando el terror en el transporte intermunicipal”, explicó el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento Policía Bolívar.

Los detenidos Jorge Isaac Barrios Toncel y Junior Mercado Barceló fueron puestos a disposición de la Fiscalía y están a la espera de que un juez de la República les defina su situación judicial.

“Esta captura es un paso importante para garantizar la seguridad en nuestras carreteras y proteger a los ciudadanos que utilizan el transporte público. Se espera que estas capturas contribuyan significativamente a mejorar la seguridad en las carreteras de Bolívar y a devolver la tranquilidad a los usuarios del transporte público”, puntualizó el coronel Reyes Ramírez.