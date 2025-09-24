Agentes de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, capturaron en las últimas horas a un hombre señalado de homicidio en el departamento de La Guajira.

El individuo fue identificado por las autoridades como Isaac Andrés Álvarez Pérez, conocido con el alias de ‘Isaac’.

Según la información policial, el mencionado presentaba una orden de captura vigente, emanada por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Fonseca, por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones.

La investigación permitió establecer que Álvarez Pérez estaría vinculado con los hechos ocurridos el 12 de febrero de 2025 en el municipio de Barrancas, donde se registró el asesinato de Osneider Palmera Pimienta, que dio origen al proceso judicial en su contra.

La diligencia judicial se registró en el municipio de Fonseca y el privado de la libertad fue dejado a disposición de la Fiscalía Quinta Seccional Especializada de Riohacha.

Finalmente, la entidad judicial reveló que alias Issac, presenta antecedentes como indiciado por los delitos de homicidio, hurto, concierto para delinquir con fines de narcotráfico y porte ilegal de armas de fuego y municiones.