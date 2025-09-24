En la tarde de este miércoles 24 de septiembre se registró un fuerte sismo de 6.0 con epicentro en el país vecino de Venezuela. El temblor se sintió también en la ciudad de Barranquilla y sectores aledaños.

Leer más: Asciende a nueve el número de personas fallecidas por intoxicación con licor adulterado en Barranquilla

De acuerdo al Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico se registró a las 17:21 hora local, en Mene Grande, municipio Baralt, en el estado Zulia, y cuya profundidad fue “superficial”.

¿Qué hacer cuando se presenta un sismo?

Estas son algunas recomendaciones entregadas por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) en el país:

Si está en una silla de ruedas, ubíquese al lado de una columna o lugar seguro, frene la silla y proteja su cabeza con los brazos. Asegúrese que en su lugar de estudio y trabajo, cuenten con medidas específicas para apoyarle en la evacuación.

Si está en su vivienda y sólo si es posible, abra la puerta principal y de las habitaciones, ya que se podrían trabar y dejarle a usted y su familia encerrados.

Ver también: Fundación San José, donde obtuvo su título profesional Juliana Guerrero, demandó al saliente secretario general

Si está acostado y no puede dirigirse a un sitio seguro, permanezca en la cama o a un costado y proteja con los brazos o almohada su cabeza.

Si está en la calle, observe su entorno y busque un lugar seguro. Procure estar lejos de postes y cables. Aléjese de las fachadas pues pueden caer partes de la misma como ladrillos o vidrios, con precaución diríjase al centro de la calle, tenga cuidado con los vehículos, es muy posible que los conductores no hallan sentido el sismo.

Si va conduciendo un vehículo en las calles de una ciudad o municipio y percibe un sismo, reduzca la velocidad y en lo posible deténgase en un lugar seguro (alejado de postes, cables, vallas).

Si va conduciendo por una autopista urbana, no se detenga, baje la velocidad y busque bahías, bermas u otros lugares seguros donde pueda parar.

Le sugerimos: “A veces, por querer ahorrarnos unos cuantos pesos, buscamos un licor de mala calidad”: testigo en El Boliche

Si va conduciendo por carretera, baje la velocidad pero no se detenga, encuentre un lugar seguro para estacionarse, en lo posible busque información con las concesiones o a través de números telefónicos, acerca del estado de vías luego del sismo. En Colombia, el número de policía de carreteras es #767.

Si va conduciendo en un túnel, baje la velocidad y en lo posible busque los nichos de parqueo internos para detenerse, no salga del vehículo hasta que el sismo.