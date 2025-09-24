Los comerciantes del concurrido sector de ֲ‘El Boliche’, en pleno centro de Barranquilla, amanecieron sorprendidos por la terrible noticia de varias muertes que, según versiones de la comunidad, estarían relacionadas con el consumo de licor adulterado.

Leer más: Las otras dos tragedias que se habían registrado en Barranquilla por el consumo de ‘cococho’ o licor adulterado

Importante: “Llegaron con espuma en la boca”: testigo narró detalles de los intoxicados que ingresaron al Hospital Barranquilla

Fabricio De la Hoz Ariza, habitante de la zona y allegado a las víctimas, describió con dolor a EL HERALDO lo que vio en las primeras horas del día.

“Esta mañana me levanté y me informaron que muchos compañeros amanecieron muertos, fallecieron, y según las especulaciones que se dan aquí en el sector, es que muchos cayeron por el consumo de bebida adulterada”, señaló.

Entre los fallecidos, menciona a un amigo cercano conocido en la comunidad como Alfonsito, quien se dedicaba a la venta de pescado: “Alfonsito era un comerciante, un amigo de toda la vida, muy allegado a la familia, y lamentablemente falleció esta mañana”, expresó De la Hoz Ariza con notable tristeza.

De la Hoz afirmó que las víctimas habrían compartido durante una reunión en horas anteriores, aunque no precisó el momento exacto en el que comenzaron a ingerir la bebida. Tampoco pudo indicar dónde se produjo la compra del licor ni cuál era su procedencia.

De interés: “No sé qué le pasó, ayer lo vi trabajando en la calle”: allegada de uno de los afectados por intoxicación en El Boliche

Sobre el riesgo de consumir este tipo de productos, fue categórico: “A veces, por querer ahorrarnos unos cuantos pesos, buscamos un licor de mala calidad y eso nos puede causar daño”.

El hombre de 35 años recordó que varios de los fallecidos eran comerciantes de la zona, personas trabajadoras que solían reunirse en espacios de esparcimiento, sin sospechar que el consumo de alcohol de dudosa procedencia terminaría costándoles la vida.