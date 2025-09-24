Gladys Ramírez es conocida de Pedro Capachero Caraballo, una de las tres personas afectadas que permanecen en la unidad de cuidados intensivos del Nuevo Hospital Barranquilla, por el presunto consumo de una bebida alcohólica adulterada.

La señora Ramírez se acercó al centro asistencial preocupada, para averiguar por su conocido, un hombre que habita en Barranquilla hace más de 50 años, natural de la población de Roma, en el departamento de Sucre y quien no tiene familia en la ciudad.

Gladys expresó con evidente angustia que “la verdad es que yo no sé qué le pasó porque ayer lo vi y él trabaja en la calle. Él vende picadas pero él salió ayer de tarde y en la mañana me llamó un muchacho para decirme que tenía la bicicleta por allá abajo pero de ahí no sé más nada, entonces me dije: ‘Voy a averiguar qué fue porque él no tiene familia, es de allá de aquel pueblo’”.

La desesperación la invadió luego de que “un hermano de él, que llamó, le dijeron que Pedro se había muerto. Yo oí la noticia y no dieron el nombre de él entonces yo dije, voy a averiguar para ver”.

Una vez en el centro asistencial, el portero le confirmó que se encontraba en la UCI, pero que el horario de visitas estaba permitido sino hasta las horas de la tarde.

“Los conozco a ellos desde niñitos, lo que pasa es que ellos van a la casa, entran, salen porque el esposo mío también era de allá”

Por el momento, la familia de Pedro ya se viene desplazando desde Sucre para atender la emergencia, que en este momento tiene a dos personas más internadas bajo la observación de los médicos.