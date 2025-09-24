La emergencia registrada en el sector de El Boliche, en Barranquilla, por el consumo de licor adulterado, dejó al menos nueve personas muertas y varias más hospitalizadas. Juan Montero, vecino del sector y testigo de los hechos, narró cómo se desarrolló la situación y lo que ocurrió con las víctimas.

“Ellos estuvieron tomando, pero como que ‘se pasaron de piña’ y se intoxicaron. Aquí había tres personas, estaba el señor Nico, el ‘chinito’ y un señor ‘manquito’ él, que al parecer también murió, el de la bicicleta”, relató.

Lo que ellos estaban tomando era algo que ellos mismos hacen en tanques y empacan.Vecino del sector

Según Montero, una de las víctimas, identificada como Nicolás Manuel Medrano, presentaba complicaciones previas de salud. “El señor ya venía con problemas, se hinchaba y le estaban diciendo: ‘vaya al médico, vaya al médico’ y nunca quiso ir porque decía que se curaba solo. La gente se da cuenta de que se estaba intoxicando porque se le veía como una agonía, ahí es cuando se dan cuenta de que él se está muriendo”.

El testigo aseguró que las víctimas solían consumir bebidas alcohólicas de forma constante. “Esa gente pasaba bebiendo licor todos los días, se la pasaban borrachos y bebiendo. No se sabe qué pasó, si estaban bebiendo alcohol adulterado o qué, lo que ellos estaban tomando era algo que ellos mismos hacen en tanques y empacan”, señaló.

El traslado de los afectados

Montero también describió cómo trasladaron a uno de los afectados. “Al viejo Nico se lo llevaron de aquí en un triciclo. La muchacha (presuntamente la hija del afectado) llega en la noche, lo ve y le dice: ‘Nico, váyase para el médico que usted se está muriendo’. Y él le respondió: ‘No, yo no me estoy muriendo, yo estoy bien’. Entonces ella llama a otro señor y le dice: ‘pilas, que Nico se está muriendo’”.

La insistencia no fue suficiente para convencerlo de buscar atención médica. Cuando finalmente lo llevaron de urgencia, ya no presentaba signos vitales. “Cuando se lo llevaron de aquí, ya él iba muerto”, afirmó el testigo.

De quince afectados, nueve han muerto

El martes 23 de septiembre comenzaron a llegar al Nuevo Hospital Barranquilla personas con síntomas de intoxicación. Según reportes oficiales, once personas fueron atendidas, de las cuales nueve murieron y cuatro permanecen bajo observación médica.

Entre los fallecidos se encuentran Nicolás Manuel Medrano, Helmot Enrique Escolar, José Felipe Crespo Ortiz, Emiro Alberto Miranda, Víctor Antonio Vargas, Ever Miranda Orozco y un hombre identificado con el alias de ‘El Zombi’. A ellos se suman dos personas sin identificar: un hombre hallado en vía pública del barrio Universal y una mujer encontrada en el barrio Rosario.

En la unidad de cuidados intensivos permanecen Pedro Pablo Capachero Caraballo, una mujer no identificada y Aníbal Rivero Brochero. Mientras que, en observación médica se encuentran Ana Cecilia Céspedes, Eliberto de León y Rafael Eduardo De Alba Fontalvo.

Así avanza la investigación de las autoridades

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que el primer deceso fue el de la persona que habría preparado la bebida, que al parecer sería el hombre identificado por el testigo como ‘Nico’.

Durante la inspección, en el lugar donde se fabricaba el licor encontraron envases plásticos en malas condiciones higiénicas, lo que refuerza la hipótesis de que se trataba de alcohol adulterado.

Jhony Olivares Sitio en el cual se preparó el licor adulterado en Barranquilla, que dejó hasta el momento siete personas fallecidas.

Los primeros análisis médicos sugieren que las víctimas pudieron haber ingerido alcohol de madera, sustancia altamente tóxica que afecta el sistema respiratorio y puede provocar la muerte en pocas horas.