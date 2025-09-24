En la tarde de este martes 23 de septiembre un total de 15 personas empezaron a sentir síntomas de intoxicación. Varias de ellas fueron trasladadas al Nuevo Hospital Barranquilla, donde se confirmó que habían consumido licor adulterado.

Leer también: Aumenta a siete la cifra de personas fallecidas por intoxicación con licor adulterado en Barranquilla

Según el reporte preliminar, las personas afectadas eran trabajadores o personas en condición de calle que habrían llegado desde el sector conocido como El Boliche, en el centro de la capital del Atlántico.

La mayoría de las personas ingresaron a los centros de salud en la tarde de este martes, pero algunas otras no alcanzaron a llegar. Las autoridades confirmaron que en la mañana de este miércoles 24 de septiembre ya son nueve los fallecidos, mientras que cuatro más están en la Unidad de Cuidados Intensivos, y dos en observación.

Identidad de las personas fallecidas por consumo de licor adulterado en Barranquilla

Hasta el momento, las autoridades han identificado a seis de las nueve personas fallecidas: se trata de Nicolás Manuel Medrado, de quien se conoció que fue la persona que distribuyó el licor adulterado en el sector, Helmot Enrique Escolar, José Felipe Crespo Ortiz, Emiro Alberto Miranda, Víctor Antonio Varga y Ever Miranda Orozco.

Sobre las otras tres personas fallecidas se supo que se trata dos hombres y una mujer.

Importante: Matan a balazos a un hombre mientras arreglaba su motocicleta en La Sierrita

Respecto a las personas que están en cuidados intensivos, se identificaron Pedro Pablo Capachero Caraballo y Anibal Rivero Brochero. Una mujer también se encuentra en esta situación.

Por su parte, hay tres personas más en observación: Ana Cecilia Céspedes, quien fue remitida al hospital Adelita de Char, Eliberto de León y Rafael Eduardo De Alba Fontalvo.

Lo que dice la Policía

El brigadier general Edwin Urrego, comandante Policía Metropolitana de Barranquilla, dio declaraciones a los medios sobre el caso, confirmando que la persona que falleció en primera instancia fue la que preparó, de manera artesanal, el licor adulterado, y luego lo distribuyó comercialmente en el sector de El Boliche.

“Lo que hemos podido establecer es que la primera persona que falleció fue la persona que preparó el licor y la que distribuyó el licor. Logramos llegar al lugar, un sitio en condiciones lamentables de salubridad y donde encontramos dos pimpinas y restos de botellas de plástico donde se expendía el licor. Lo que nos informan es que por botella se pagaban 2 mil pesos, varias personas del sector, incluyendo habitantes de calle, llegaron al sitio a comprar licor, ingirieron este licor y producto de esta ingesta fueron intoxicados, dejando un resultado de 9 personas fallecidas, 4 personas que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos y 2 personas más que se encuentran en observación”, apuntó el comandante.

Agregó: “Tenemos tres casos de personas que murieron en calle. El último caso lo acabamos de reportar a las 7 de la mañana por el sector de El Boliche. Un habitante de calle es encontrado sin signos vitales”.

Añadió que ya agentes de la Policía se encuentran revisando el sector e inspeccionando para evitar que otras personas en condición de calle ingieran el licor adulterado, así como evitar que se siga preparando este producto.