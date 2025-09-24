Unos inconscientes y otros haciendo gestos de extrema agonía. Así llegaron los afectados al Nuevo Hospital Barranquilla, por presunta intoxicación con bebidas alcohólicas adulteradas, que al momento deja siete fallecidos.

Según contó la mañana de este miércoles uno de los testigos a EL HERALDO, las primeras víctimas comenzaron a llegar pasados minutos del atardecer.

“Vea eso llegaban con la espuma en la boca, Clarito se veía”, expresó la persona que por temor prefirió no revelar su identidad: “uno no sabe que pudo estar detrás de eso”, expresó.

En su relato, el testigo detalló que “venían haciendo cara de dolor muy fuerte, estaban doblados. Estaban todos ‘desmenguados’. Los trajeron en carretillas los compañeros”.

Estuvieron diciendo que un señor que les estaba vendiendo un trago en unas botellitas.Testigo del caso

Según los primeros datos de la Policía, los afectados eran personas en condición de calle en su mayoría, así que fueron auxiliados por compañeros del oficio de recicladores.

“Acá estuvieron diciendo que pueden ser dos cosas: una comida que les dieron o un señor que les estaba vendiendo un trago en unas botellitas. La verdad es que hay que esperar, pero por la hora en que llegaron le calculo que a las 4:00 o 5:00 de la tarde, le pongo yo”.

Por el momento, las médicos tratan de estabilizar la condición de los afectados, mientras las autoridades avanzan en sus pesquisas.