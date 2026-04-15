Uno de los principales cuellos de botella que presentan los pacientes en Colombia es que la información de la historia clínica se encuentra fragmentada. Sin embargo, esta problemática quedaría en el pasado. El Ministerio de Salud y Protección Social anuncia que desde este miércoles 15 de abril estos documentos podrán ser consultados por diferentes prestadores, lo que permitirá atenciones más rápidas, diagnósticos con mayor contexto y tratamientos continuos.

Lea también: “Retrasos” en atención médica agravan salud de docente de la UA

Hasta ahora, los antecedentes médicos de un paciente podían quedar dispersos entre clínicas, hospitales y especialistas, obligando a repetir exámenes, reconstruir diagnósticos y asumir demoras en la atención.

Con la interoperabilidad de la historia clínica, los profesionales de salud podrán acceder de manera segura a datos relevantes del paciente, incluso si ha sido atendido previamente en otra institución, que ya se encuentre en interoperabilidad con el sistema del Ministerio de Salud.

Lea también: Este miércoles 15 de abril no habrá clases en colegios públicos de Barranquilla y el Atlántico por paro nacional de Fecode

Renuncia Supersalud

Aludiendo “motivos estrictamente personales”, Bernardo Camacho presentó su renuncia al cargo de superintendente Nacional de Salud, justamente en medio del nombramiento del ex alcalde de Cali Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno nacional.

Se abstuvo de pronunciarse, apelando a su impedimento por haberse también desempeñado como agente interventor de esa entidad.

Lea también:Obras en la vía Circunvalar, en jurisdicción de Soledad, avanzan en un 48 %