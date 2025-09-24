En el corregimiento Palacio del municipio de San Onofre, norte del departamento de Sucre, hay dolor por la trágica muerte de un niño de 13 años.
El pequeño, de nombre Alejandro, falleció ahogado en un arroyo al que se había lanzado, como un acto de valentía, con la intención de salvar a una amiguita que estaba siendo arrastrada por las aguas.
El caso ocurrió este martes 23 de septiembre cuando los menores se bañaban y de un momento a otro hubo una corriente más abundante y fuerte que arrastró a la niña, quien logró ponerse a salvo con la ayuda de Alejandro; pero él, desafortunadamente no corrió con la misma suerte y perdió su vida, a pesar de que personas de la comunidad lo auxiliaron y rescataron minutos después a un kilómetro de distancia del lugar donde estaba inicialmente.
