La Alcaldía Municipal de Maicao, en el departamento de La Guajira, reveló que a corte de la Semana Epidemiológica 38 (19 de septiembre), no se han registrado muertes maternas tempranas en este territorio fronterizo, un cambio positivo respecto a años anteriores.

En relación a eso, la secretaria de Salud del municipio, Rita Paola Fuentes Parody, indicó que, “con gran satisfacción y responsabilidad informamos esta noticia, dada la complejidad del municipio, como zona de frontera con gran población rural dispersa y de difícil acceso”.

Agregó que “seguimos avanzando en la promoción, prevención y seguimiento a todos estos indicadores, generando políticas públicas equitativas y de fácil acceso para toda la población”, finalizó.

Por otro lado, es importante remarcar que en el año 2021 se registraron 11 muertes, en 2022 seis. En 2023, a esta misma fecha, reportaron cinco muertes maternas con una razón del 68,8%; en 2024, siete muertes que representan el 202%.

Finalmente, la reducción de la mortalidad materna en Maicao no solo se traduce en estadísticas favorables, sino en cambios profundos en la vida de las familias del municipio, en un departamento, que ha ocupado los primeros lugares de mortalidad materna a nivel nacional (con una razón de 109,3 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en 2024, según el INS.

