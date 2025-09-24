Una menor de 13 años falleció por inmersión en la ciénaga Juan Criollo cuando un amigo les jugó una “broma”.

Policía Metropolitana intensifica patrullajes para prevenir el delito de abigeato en zonas rurales de Valledupar

Piden demolición del Estadio 8 de Diciembre de Corozal, Sucre

Gobernadora de Sucre busca generar oportunidades en Europa para el sector productivo

La víctima fue identificada como Dana Paola Silva Morales, habitante del corregimiento de Bermejal, en San Zenón, sur del Magdalena.

Silva Morales se dirigió a la ciénaga junto a una amiga. Para poder charlar se quedaron en una canoa que estaba amarrada en la orilla.

Facebook Peñoncito y la región Dana Paola Silva Morales, habitante del corregimiento de Bermejal, en San Zenón, sur del Magdalena.

Sin embargo, un amigo se acercó y les soltó la embarcación como una “broma”. Las jóvenes al ver que se alejaban de la orilla, decidieron saltar al agua para regresar.

Pero, Dana Paola no sabía nadar muy bien y la zona es muy profunda lo que causó su ahogamiento. Su cuerpo fue sacado y llevado a la morgue de Medicina Legal.

Anuncian gratuidad en la matrícula de primer semestre de jóvenes en Sincelejo

Por su parte, el alcalde de San Zenón, José Méndez, envió un mensaje de solidaridad a la familia de la jovencita, quien estudiaba en la Institución José de la Luz Martínez.

Los familiares de Dana piden justicia en este caso que enluta a una familia.