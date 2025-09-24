En el marco de la Semana de la Juventud que se conmemora en la ciudad de Sincelejo el alcalde Yahir Acuña Cardales les anunció gratuidad en la matrícula de primer semestre a los jóvenes que inicien estudios de pregrado.

La buena nueva se produjo en el Teatro Municipal ‘José Luis Quessep’ donde se desarrolla parte de la agenda de dicha semana que contempla actividades culturales, académicas, deportivas y artísticas.

“Jóvenes de grado 11, con los colegios vamos a hacer un sondeo de lo que quieren estudiar y, a través de los convenios que tenemos con las universidades, daremos el primer semestre gratuito. Para el siguiente semestre buscaremos rutas condonables”, expresó el mandatario.

A su vez concertó con los jóvenes la realización de un evento en el Estadio 20 de Enero en el que ellos muestren todo el repertorio cultural que poseen, y les dijo que durante esta semana “estará escuchando sus inquietudes, aunque se crea que ya son de conocimiento general las necesidades de los jóvenes”.

El mandatario agradeció la participación de los jóvenes en estos espacios y destacó que ha venido recuperando el tejido social con el programa Jóvenes de Paz.

“Sin descuidar el rebaño, hay que cuidar a las ovejas descarriadas y construir un camino de bien”, puntualizó el alcalde Yahir Acuña.