La gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, cumple en la presente semana una misión internacional en Europa.

Además de participar en el Foro Pymes Ítalo-Latinoamericano sobre la Cadena Agroalimentaria del Lazio, también tiene como propósito abrir nuevos escenarios de desarrollo para el sector productivo de Sucre y para la resiliencia en la Mojana.

A Europa la mandataria viajó con dos empresarias sucreñas representantes de la Asociación Raíz Caribe, que tendrán la oportunidad de conocer las innovaciones del sistema agroalimentario italiano y establecer vínculos estratégicos con potenciales socios europeos.

Este viaje lo realizó la gobernadora en el marco de la invitación que le hizo la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA), gestionada por Antonella Cavalieri, que es la directora de América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia.

“Esta misión es una gran oportunidad para visibilizar y posicionar los productos locales en una rueda de negocios que incluirá harina de yuca, arepas de plátano maduro, chocolate, maíz y productos hortofrutícolas cultivados por familias campesinas de Corozal y Sampués”, explicó la gobernadora.

Espera a su vez que pueda lograr financiación para fortalecer el sector turístico, en especial para el proyecto de investigación que realizan en San Benito Abad para el embellecimiento de la Basílica Menor, iniciativa que pretende consolidar un entorno de patrimonio religioso y cultural.

También visitará Roma a gestionar respaldo en la FAO para el Banco de Alimentos “Jesús Paternina Samur” y explorará opciones de colaboración en materia de resiliencia climática en la Mojana.