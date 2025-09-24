Tres hechos de sangre, en los que seis jóvenes han sido asesinados, se han registrado en los 23 días transcurridos del mes de septiembre en el municipio de Tolú, Sucre.

Leer más: Una joven de 14 años murió tras cirugía estética de aumento de senos

El caso más reciente que cobró dos vidas ocurrió este martes 23 en el barrio San Felipe.

Las dos víctimas mortales fueron identificadas por las autoridades como Brayan José Mendoza Rodríguez y Luis Alberto Moguea.

Sus cadáveres quedaron tendidos en la terraza de una vivienda del sector en la que ellos se encontraban, y donde fueron atacados a balazos por el parrillero de una motocicleta que llegó a alterar la tranquilidad de la zona, poco antes de que acabara la mañana de este martes 23 de septiembre.

Ver también: Fundación San José, donde obtuvo su título profesional Juliana Guerrero, demandó al saliente secretario general

Personal de la Policía Nacional que presta sus servicios en este balneario del Golfo de Morrosquillo se encargó de los actos urgentes e inició las investigaciones tendientes a establecer móviles y autores del doble homicidio.