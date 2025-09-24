De cara a los resultados que arrojó la visita de inspección que realizó el personal experto de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres de Sucre al Estadio 8 de Diciembre de la ciudad de Corozal, el Comité de Veeduría Ciudadana para la Vigilancia y Transparencia le solicita al alcalde Bayron Ospina Trespalacios que proceda con la demolición del escenario y así evite una tragedia.

Leer también: Gobernadora de Sucre busca generar oportunidades en Europa para el sector productivo

A través de un derecho de petición firmado por los veedores Francisco Mercado Bohórquez y Viviana Patricia Romero le solicitan al mandatario de los corozaleros dar a conocer la fecha para la cual tiene programada la demolición.

Igualmente dé a conocer la fecha de la reubicación de la familia que desde hace más de 10 años está alojada en ese escenario deportivo, expuesta a los peligros que no solo representa el mal estado de la vieja estructura sino también de las personas que en este van a expender y consumir sustancias estupefacientes.

De acuerdo con el reporte que entregó el ingeniero César Oliveros, de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres de Sucre, tras la visita de inspección al Estadio de Béisbol 8 de Diciembre, de Corozal, esta estructura representa un peligro para la comunidad por el alto riesgo estructural y sanitario; es foco de inseguridad porque es utilizado como refugio por habitantes de calle, propiciando el consumo de sustancias y delincuencia; no es apto para el desarrollo de actividades deportivas y por eso lo declaran no seguro y determina que la estructura debe ser demolida en su totalidad debido a que su estado es irrecuperable.

Importante: Nuevos crímenes en Tolú: dos jóvenes fueron atacados a bala en el balneario de este municipio

Advierte además el funcionario que Corozal pierde una plataforma clave para el impulso del béisbol y la sana convivencia y con ello la pérdida de identidad cultural y deportiva.