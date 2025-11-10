Conmoción en el Magdalena por el asesinato de Luis Eduardo Cisneros Gómez, reconocido líder social y defensor de los derechos de las víctimas, quien fue hallado sin vida con impactos de bala en la cabeza y el abdomen, en inmediaciones del casco urbano del municipio de San Zenón.

Cisneros Gómez, era considerado un referente en los procesos sociales del sur del departamento, era miembro del resguardo indígena Elee-Enaka-Chemila y pertenecía a la Asociación de Víctimas Desplazadas de la Lucha (Asocadelu), dos organizaciones que han impulsado el reclamo de tierras y la defensa de comunidades vulnerables en la región.

El crimen se registró en el contexto de la ocupación del predio El Garzal, un terreno ubicado en jurisdicción de San Zenón que actualmente está bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Según información preliminar, el líder fue atacado por un sicario que se movilizaba en motocicleta, justo después de salir del predio.

A través de un comunicado oficial, la SAE rechazó el crimen y alertó sobre las graves consecuencias que este hecho podría acarrear para las familias de la zona, entre ellas nuevos desplazamientos forzados hacia la cabecera municipal.

❝Desde la SAE exigimos a las autoridades competentes el despliegue inmediato de un plan de acompañamiento y protección para estas comunidades, así como una investigación pronta y rigurosa que permita identificar y judicializar a los autores materiales e intelectuales de este execrable crimen❞, señaló la entidad en el comunicado.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles del homicidio y dar con los responsables.