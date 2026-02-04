Un nuevo hecho de violencia se registró en la noche del martes 3 de febrero en el municipio de Polonuevo, Atlántico, donde un hombre fue asesinado con arma de fuego en plena vía pública.

De acuerdo con el comunicado del departamento de la Policía del Atlántico, el homicidio se registró a las 8:00 de la noche, en la calle 8 con carrera 14, cuando la víctima identificada como Miguel Ángel de León Salguero, de 29 años de edad, se encontraba transitando por el sector y fue abordada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

El parrillero desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones, falleciendo de manera inmediata en el sitio. En ese momento los agresores huyeron a toda velocidad con rumbo desconocido.

De acuerdo a información oficial por parte de las autoridades, la víctima había estado privada de la libertad en la cárcel El Bosque, por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.

Uniformados de la Policía Judicial adelantan labores de verificación, recolección de información y análisis de cámaras de seguridad, con el objetivo de esclarecer los móviles del homicidio y dar con la identificación y captura de los responsables.