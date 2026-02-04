En la mañana de este miércoles la Policía Metropolitana de Barranquilla presentó el cartel de los más buscados por el delito de homicidio y conexos.

Lea: Disparos, explosión de una granada y enfrentamientos tienen en alerta a la Cárcel Distrital El Bosque

Son once las personas que conforman el cartel, en el cual se detallan sus nombres, sus alias y se muestra sus rostros.

Alias el Mello, alias Bebé, alias Angelito, alias Tripita, Freyler Caraballo García, alias el Abuelo, alias Ricostilla, alias Negro Galleta, alias Ñongo, alias Waltercito y alias Yeisito son los sujetos que aparecen en el cartel de los más buscados.

Policía Brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez (c), comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

La Policía publicó las identidades y rostros con el objetivo de capturar a estas once personas requeridas por las autoridades judiciales por la comisión de delitos de alto impacto.

“Esta acción hace parte de una estrategia integral que articula las capacidades de investigación criminal, inteligencia y prevención, orientada a identificar, ubicar y capturar a estos actores delincuenciales que vienen afectando la tranquilidad y el bienestar de la comunidad”, indicó la Mebar en un comunicado.

Lea: Se conoce identidad del desmembrado hallado en Las Moras: era un joven de 21 años y nativo de Venezuela

Por su parte, el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, resaltó la importancia de esta ofensiva sostenida contra el crimen organizado y el apoyo ciudadano para alcanzar resultados efectivos.

“La Policía Nacional presenta el cartel de ‘los más buscados’ como una herramienta fundamental para impactar de manera directa a las estructuras criminales que generan temor y afectan la convivencia. Invitamos a la ciudadanía a suministrar información que permita la captura de estas personas, con absoluta reserva de su identidad”, afirmó el oficial.

Recompensa de hasta 10 millones

Con el fin de incentivar la colaboración de la comunidad, la Alcaldía Distrital de Barranquilla, en coordinación con la Policía Nacional, ha dispuesto una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información oportuna y veraz que permita la ubicación y captura de estas personas, garantizando total confidencialidad a quienes aporten información.

Lea: Identifican a cuerpo de mujer hallada sin vida en la vía Caracolí – Galapa: era una adolescente

Los ciudadanos pueden brindar información a través de la línea: 3178965523 y 3213945266.