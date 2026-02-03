Las autoridades confirmaron la identidad de la mujer encontrada sin vida en la mañana de este martes 3 de febrero en la vía Caracolí – Galapa, sobre la carretera La Cordialidad, a la altura de la empresa Promigas, en jurisdicción del municipio de Malambo.

Leer también: Asesinan de un disparo en la cabeza a alias Chamo en el barrio Topacio de Baranoa

Se trata de Dayana Marcela Morales Meza, de 17 años de edad, residía en el barrio 11 de mayo, donde su fallecimiento ha generado conmoción y tristeza entre los familiares de la menor.

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional, el hallazgo fue conocido a las 6:24 de la mañana, luego de que la central de radio recibiera la alerta a través de la línea 123, informando sobre la presencia de un cuerpo sin vida sobre la carretera.

Al llegar al sitio de los hechos, la patrulla de vigilancia, se encontraron con el cuerpo de una mujer, quien estaba tendida sobre la carretera boca abajo en plena vía pública.

La inspección técnica al cadáver fue asumida por el CTI de la Fiscalía, con apoyo de uniformados de la Sijín y Sipol, quienes iniciaron las labores investigativas para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este hecho.

Las autoridades informaron que no se descarta ninguna hipótesis y continúan con las investigaciones recopilando testimonios y otros elementos que permitan determinar responsables.