Hacia el mediodía de este martes 3 de febrero un atentado sicarial dejó como saldo un hombre muerto. El ataque armado se perpetró en el barrio Topacio, en el municipio de Baranoa.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Moisés David Espinoza Briceño alias Chamo, de 24 años de edad y de nacionalidad extranjera.

Según testigos, a eso de las 12:10 p. m., la víctima se encontraba sentado en la terraza de una vivienda, ubicada en la calle 17 con carrera 22, cuándo fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta color negro.

El parrillero descendió del vehículo y, con arma de fuego en mano, le propinó varios disparos a Moisés David, causándole la muerte en el lugar de los hechos, para posteriormente escapar con rumbo desconocido.

Moradores del sector aseguraron que el occiso era un habitual consumidor de sustancias alucinógenas. Asimismo, las autoridades revelaron que ‘Chamo’ registraba tres anotaciones judiciales por tráfico de estupefacientes, lesiones personales y ejercicios ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico.

Es importante mencionar que la residencia donde ocurrieron los hechos, había sido allanada por agentes de la Policía Judicial por los delitos de tráfico, fabricación o porte de sustancias alucinógenas en el mes de agosto del año pasado.

Es de anotar que oficiales de Policía Judicial, adelantan labores de verificación y recolección de información que permitan esclarecer los móviles del caso y dar con la ubicación y captura de los responsables.

La Policía del Atlántico a la ciudadanía a suministrar información que contribuya a las labores investigativas de este hecho, comunicándose de manera oportuna a la línea 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano.