Nuevos detalles se conocen sobre el caso del cuerpo desmembrado hallado en la mañana de este martes 3 de febrero en el arroyo El Salao, en inmediaciones del barrio Las Moras de Soledad.

En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó la identidad de la víctima fatal de este caso de violencia extrema y, a partir de esa información, empezó con las pesquisas.

Según la institución armada se trataba de Wilson Alexander Meléndez Marquina, de 21 años de edad y conocido con el alias de ‘El Mono’.

Josefina Villarreal

Este joven, nativo de Venezuela, era reciclador y, de acuerdo con los datos conocidos por la autoridad, actualmente se encontraba en “condición de calle”.

Sin embargo, investigadores de la Sijín habrían tomado contacto con conocidos de la víctima fatal y obtuvieron algo más de información sobre su vida.

Este medio conoció que el hecho se registró en zona de injerencia de la estructura criminal ‘los Pepes’, pero, de momento, no se les atribuye el hecho.

El departamento del Atlántico vuelve a tener un caso de desmembramiento después de al menos un año y cinco meses, pues el último episodio, o del que medios tuvieron conocimiento, fue el del joven Yesid Andrés Cabrera Ortega, de 22 años y residente en el barrio Carlos Meisel, en el suroccidente de Barranquilla.

Cabe reseñar que en agosto de 2024, habitantes de la calle 74C con carrera 24, popularmente conocida como ‘la Canchita’, en el sector en mención, fueron quienes alertaron a las autoridades sobre el hallazgo de una cabeza metida en una bolsa de basura.

Tras investigaciones se determinó que se trataba del joven Cabrera Ortega, habitante de la misma zona.

La cabeza de Yesid Andrés apareció junto a un cartel a su lado que expresaba contundentemente que “todo aquel colaborador, jíbaro y extorsionista de los tales Pepes será declarado objetivo militar en los barrios mencionados como Nueva Colombia, Meisel, Bajo Valle y La Manga. Serán declarados objetivo militar y quedará así como el sapo este”, siendo este uno de los aspectos más llamativos para las autoridades en su momento.

En aquel entonces, la identificación se realizó a través de fotografías difundidas en redes sociales y confirmadas por la Fiscalía.

Sobre este episodio es importante mencionar que el resto del cuerpo joven mutilado no ha sido encontrado y, hasta el año anterior, Marilenis Padilla, madre de la víctima, continuaba peregrinando al Instituto de Medicina Legal para tratar de darle sepultura solo a la cabeza de su hijo.