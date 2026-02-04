La Defensoría del Pueblo hizo este martes 3 de febrero un llamado “urgente” al Estado a atender las violencias contra el sistema penitenciario y carcelario luego del violento caso registrado en la tarde del lunes anterior en la Cárcel Distrital El Bosque, cuando sujetos en moto lanzaron desde exterior del penal una granada de fragmentación y el estallido del material de guerra ocasionó heridas en dos guardianes del penal.

“Este grave hecho no es un evento aislado, sino que pone nuevamente en evidencia la extrema vulnerabilidad en la que desarrollan su labor el cuerpo de custodia y vigilancia del sistema penitenciario y carcelario”, detalló el Ministerio Público en un comunicado.

Además enumeró hechos de violencia contra funcionarios vinculados al sistema penitenciario en ciudades como Bogotá, Cali, Tuluá, Armenia y Cartagena, que han cobrado la vida e integridad de dragoneantes y servidores administrativos.

“La Defensoría del Pueblo expresa su solidaridad con las familias de los custodios heridos en Barranquilla, así como con todas las familias de los funcionarios que han sido afectados por esta violencia reiterada. Acompañamos su dolor y reiteramos el llamado a la verdad, la justicia y a la adopción de garantías reales de no repetición”, concluyó la Defensoría.

El lunes, el general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, reveló las identidades de los dos guardas lesionados: James Fabián Balza Jiménez, de 35 años, y Luis Eduardo Santana Gutiérrez, de 36 años, y confirmó una investigación alrededor del grave hecho.

En ese sentido, de acuerdo con lo recabado por EL HERALDO, el atentado con la granada del lunes anterior era la continuación de un ataque a bala contra la zona de acceso al centro de reclusión del Distrito y por un enfrentamiento entre internos, unos del bando de ‘los Costeños’ y otros de ‘los Pepes’.

Todo empezó el sábado 31 de enero, cuando a eso de las 2:40 de la tarde, pistoleros en moto dispararon tres veces contra el portón de acceso al centro de reclusión, sin dejar personas lesionadas.

Según testigos, el hecho fue perpetrado por dos sujetos en motocicleta, quienes, antes de cometer acto criminal, habrían estado estacionados en la esquina del lugar y hablaron con los motociclistas del sector.

Luego, el domingo 1 de febrero, se presentó una riña entre integrantes de ‘Los Pepes’ y Sebastián Arias Sepúlveda, sindicado por el delito de homicidio y hombre de confianza de alias ‘Castor’, jefe de ‘los Costeños’.

Al parecer, la intención era afectar a Arias Sepúlveda para que los Pepes tomaran el dominio del penal.

Hay que señalar que este hombre, de quien se ordenó el traslado a otro centro de reclusión, fue uno de los detenidos en octubre de 2024, cuando miembros de los Costeños intentaron segar la vida de Mairon José Bustamante Pérez, cuñado de Digno Palomino Rodríguez, en un conjunto residencial del norte de Barranquilla.