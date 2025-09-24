La Policía Metropolitana de Valledupar, a través de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, en coordinación con el Ejército Nacional, desarrolló en horas de la madrugada de ayer una serie de patrullajes en la zona rural del área metropolitana, con el objetivo de prevenir y contrarrestar el delito de abigeato en todas sus modalidades.

Lo anterior, debido a las múltiples quejas y denuncias de dueños de finca que indican el hurto de ganado en los mismos predios donde sacrifican a las reses llevándose las carnes, que luego son comercializadas en expendidos de pueblos cercanos. Esta situación se presenta en los corregimientos del municipio.

Las acciones policiales buscan garantizar la tranquilidad y seguridad del gremio ganadero, así como de la comunidad campesina, reforzando los controles en vías terciarias, fincas y zonas estratégicas donde se han presentado casos de hurto de semovientes.

“Nuestra labor está enfocada en fortalecer la seguridad del campo, acompañar a los productores y garantizar la convivencia pacífica en cada rincón del área metropolitana”, señaló el teniente coronel Hernán Mauricio Torres, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Valledupar.

De igual manera, reiteraron su compromiso con la protección del sector agropecuario y haciendo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho sospechoso que pueda afectar la seguridad y convivencia en las áreas rurales, a través de la línea de emergencia 123 o dirigiéndose al CAI más cercano.