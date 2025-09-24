Moradores de la vereda Caño del Padre, en el corregimiento Manguelito, municipio de Cereté, Córdoba, se tomaron la vía de acceso principal que los comunica con la cabecera para hacerse sentir ante las inconformidades que tienen con la administración del alcalde Said Bitar.

Desde las primeras horas de la mañana de este miércoles 24 de septiembre los habitantes del sector El Líbano, en la vereda Caño del Padre, atravesaron palos, ramas y llantas sobre la placa-huella y prendieron fuego, afectando de esta manera el ingreso y salida a esa zona que es una de las más importantes de Cereté.

Aducen que están abandonados por parte de la administración municipal, en especial porque no cuentan con una buena vía de acceso “y nunca ha venido el alcalde a solucionar esta situación que él conoce, cuando viene a buscar votos sí llega él o su primo Barguil que también es político”, dijo uno de los que protesta.