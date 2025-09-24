Un cargamento de marihuana tipo creepy representado en 356 paquetes rectangulares y avaluados en la suma de 37 millones de pesos fue incautado por unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en vías del departamento de Bolívar.

Lea más: Cartagena: condenan a 12 años de cárcel a hombre que transmitía videos de tipo sexual con menores de edad

La droga era transportada en un vehículo cuyo conductor también fue capturado y el carro retenido.

De acuerdo con el relato de la Policía de Bolívar, el transportador de la droga al encontrarse con los uniformados se mostró nervioso y esa actitud lo delató, por lo que procedieron a realizar una revisión minuciosa al carro y hallaron los paquetes.

El operativo de registro vial ocurrió en un puesto de prevención vial en el tramo San Jacinto, en la ruta 2515, kilómetro 87.

Los 356 paquetes rectangulares de marihuana tipo creepy estaban dentro de 4 costales.

Ver más: Familiares de cartageneros desaparecidos en México piden ayuda a Petro para adelantar labores de búsqueda: “viajaron con un contrato laboral”

Sobre este golpe al narcotráfico el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, declaró que “estamos estrechando el cerco contra los delincuentes que buscan evadir los controles policiales. Continuamos trabajando en conjunto con los demás organismos de seguridad del Estado para erradicar este flagelo y llevar ante la justicia a quienes se dediquen a la distribución de estas drogas”.