Luego que las autoridades mexicanas confirmaran el hallazgo de los cuerpos de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, llamado en el mundo artístico como Regio Clown, salió a la luz la historia de una familia cartagenera que pide ayuda para encontrar a sus familiares también desaparecidos en México.

Los cartageneros desaparecidos responden a los nombre de Carlos César Colón Campo y Cristian Guerrero González, de quienes no se tienen noticias desde el pasado 23 de octubre del 2024. Los colombiano, trabajadores de Mamonal, arribaron a México el 1 de enero de 2024 para cumplir con un trabajo industrial para la multinacional Alfran.

Los familiares de Colón Campo y Guerrero González lamentaron lo ocurrido con los músicos colombianos, pero resaltan que el hallazgo se dio gracias al trabajo conjunto entre las autoridades mexicanas y colombianas, por lo que solicitan ayuda al Gobierno Petro para que también se gestionen labores de búsqueda para sus seres queridos.

“Al conocer la desaparición de los dos artistas colombianos, le pedimos a Dios que aparecieran, lamentablemente los hallaron sin vida, pero deseábamos que terminara el dolor para sus familias, porque nosotros sabemos lo que sufren y es algo que no se le desea a nadie”, dijo Carmen Colón, hermana de Carlos César Colón Campo, en diálogo con ‘El Universal’.

“Los artistas eran seres humanos con familias, que llegaron a trabajar a México, lo mismo pasa con mi hermano Carlos y su compañero Cristian Guerrero González. Ellos no eran artistas, pero eran ciudadanos de bien, trabajadores de Mamonal que viajaron con un contrato laboral y con sus documentos en regla. Lo que pedimos es que, por favor, nuestro caso llegue al presidente Gustavo Petro, como ocurrió con los artistas”, agregó.

Asimismo, la mujer denunció que desde la Fiscalía en Colombia no se ha entregado la documentación necesaria a la Comisión de Búsqueda de México; sin embargo, resaltó el apoyo brindado por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay.

“El alcalde Dumek Turbay nos acompaña siempre, pero ahora queremos que nos permita llegar hasta la presidencia. Nos parece increíble que hablamos con la Comisión de Búsqueda de México y nos dijo que esperan un papel de la Fiscalía en Colombia, entonces vamos a la Fiscalía aquí y resulta que no han hecho nada porque no hay fiscal designado, y ya han pasado 11 meses”, explicó la mujer.

Vale mencionar que en noviembre del 2024, el alcalde Turbay indicó que los cartageneros habían sido víctimas de una red de trata de personas que opera en México.

“La información que nos proporcionan es que ellos están sometidos, que son víctimas de una red de trata de personas. Es la información que tenemos por parte de nuestra Policía con la Embajada de Colombia en México”, dijo en su momento el mandatario local.