Este miércoles 24 de septiembre la Fiscalía General de la Nación dio a conocer la condena que le fue impuesta a un hombre que almacenaba y transmitía videos con contenido sexual de menores de edad en la ciudad de Cartagena.

El sujeto fue identificado por las autoridades como Adonáis José Ballesteros Ortiz y es el directo responsable de los delitos por los que se le acusa, según dictamino un juez penal de conocimiento de Cartagena, que lo condenó a 12 años de prisión.

Ballesteros Ortiz fue hallado responsable del delito de pornografía con personas menores de 18 años por distribuir contenido audiovisual de ese tipo en plataformas digitales, según las pruebas presentadas por la Fiscalía durante el juicio oral.

“Una fiscal de la Dirección Seccional Bolívar, con apoyo del Centro Nacional para Menores Perdidos y Explotados de los Estados Unidos de América (NCMEC), conoció que el hombre, de 37 años, almacenaba registros audiovisuales de niños, niñas y adolescentes ejerciendo actos sexuales, que eran transmitidos desde un dominio personal ubicado en Cartagena”, apuntó el ente acusador.

El condenado ya había sido capturado por unidades de la Policía Nacional en marzo de 2023, en el barrio Altos de Plan Parejo de Turbaco (Bolívar). En el procedimiento fueron ubicados 71 archivos que contenían vídeos explícitos con menores de edad, que oscilaban entre los 8 y 16 años.

A la cárcel hombre que agredió sexualmente a su hija durante 12 años

Por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre que, presuntamente, agredió sexualmente a su hija durante 12 años, entre 2013 y 2025, en el municipio de Simijaca (Cundinamarca).

Un fiscal de la Seccional Cundinamarca le imputó los delitos de actos sexuales con menor de 14 años, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acceso carnal violento. Pese a las pruebas presentadas por la Fiscalía, el procesado no aceptó los cargos.

Los hechos investigados ocurrieron en el barrio Paraíso, cuando la menor de edad tenía 7 años y se habrían extendido hasta este año.

Fiscalía General de la Nación

“La Fiscalía cuenta con evidencia de que el ahora procesado de 45 años, al parecer, aprovechaba los momentos a solas con su hija para someterla a todo tipo de vejámenes sexuales. Además, la amenazaba con hacerle daño a su madre y hermano si contaba lo sucedido”, indicó la Fiscalía.

El hombre fue capturado en cumplimiento de una orden judicial por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados de la Sijín de la Policía Nacional, en San Miguel de Sema (Boyacá).