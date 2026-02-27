La Sección Quinta del Consejo de Estado de Colombia anuló la elección de Jorge Andrés Carrillo como presidente de Interconexión Eléctrica S.A. ESP (ISA). El proceso judicial se adelantó tras una demanda de nulidad electoral presentada por el diputado Luis Peláez.

En el recurso, se cuestiona la experiencia acreditada por Carrillo y en la actuación de la Junta Directiva.

El fallo establece que el acto de nombramiento estuvo afectado por vicios de expedición irregular en el procedimiento de selección que habrían distorsionado la evaluación de los candidatos, permitiendo que Carrillo pasara de los últimos puestos a ocupar un lugar determinante en la decisión final.

Según la Sala Quinta, durante el proceso hubo cambios sustanciales en los criterios de evaluación después de la primera calificación de aspirantes, lo que incidió en la puntuación de los candidatos. Esta modificación habría favorecido a Carrillo y perjudicado a otros participantes sin justificación.

Además, el tribunal señaló que la Junta Directiva de ISA asumió funciones técnicas que corresponden al Comité de Talento Organizacional, excediendo sus competencias en el desarrollo del proceso. También se objetó la forma en que se atendieron los informes de la firma cazatalentos, los cuales advertían que el perfil de Carrillo no era el más recomendable para el cargo.

A pesar de estas irregularidades, el alto tribunal aclaró que Carrillo sí cumplía con los requisitos de experiencia exigidos para ocupar la presidencia de ISA.

Ante esto, el Consejo de Estado ordenó retomar el proceso de selección desde el punto anterior a la modificación de la matriz de evaluación, pero sin reiniciar todo el procedimiento desde cero, sino manteniendo el listado de candidatos que había sido aprobado por el Comité de Talento Organizacional en enero de 2024.