Cómo Gustavo de Jesús Quintero Castaño, de 62 años, fue identificado el hombre que murió arrollado, luego de haber caído de un árbol de mango cuando intentaba tomar alguno de estos frutos.

El hecho ocurrió en la avenida Las Vegas en los límites entre el municipio de Envigado y la ciudad de Medellín, el pasado martes 23 de septiembre sobre la 1:25 de la tarde.

Según testigos del hecho, Quintero Castaño se encontraba sobre la carrera 48 con la calle 19 sur en la calzada que va de Envigado hacia la capital de Antioquia. Allí montó a uno de los árboles, sin embargo, este no soportó su peso y término por caer, pero antes de impactar con el suelo un vehículo que se movilizaba por la zona lo arrolló.

El carro no pudo detener su marcha y lo impactó fuertemente muriendo de manera inmediata en el lugar de los hechos.

Según moradores del sector, Gustavo de Jesús hacía este tipo de maniobras muy frecuentemente por la zona, montándose árboles y buscando qué comer, pues era un habitante en condición de calle.

Luego de lamentable suceso, uniformados de la Policía y de la Secretaría de movilidad de Envigado, acudieron al lugar para adelantar las labores judiciales. Inicialmente no pudieron identificarlo por su condición de calle, sin embargo, solo fue hasta el miércoles que Medicina Legal, logró recabar más datos sobre él.

Según apunta el diario El Colombiano, este hombre nació el 27 de julio de 1963, en el municipio de Titiribí, en el suroeste antioqueño, y desde hacía varios años vivía en las calles más exactamente por la zona entre los límites de Medellín y Envigado.

Pese a que ya fue identificado por el instituto forense, a la morgue no ha acudido ningún familiar o conocido a reclamar su cuerpo. Por eso, las autoridades instan a que quien lo conozca llegue hasta el lugar para darle sepultura.

En lo que se refiere a las cifras de accidentes de tránsito, esta es la número 20 que se cuenta en lo que va corrido de 2025, en las vías del municipio de Envigado, según datos de las autoridades, uno más comparado con 2024.