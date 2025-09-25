Con rápidos operativos en las zonas de Barranquilla dedicadas históricamente a la elaboración y distribución del licor adulterado, conocido en este territorio como ‘cococho’, reaccionó la Policía Metropolitana luego de la tragedia ocurrida en el sector de El Boliche tras el consumo masivo de alcohol metanol o alcohol para madera, mezclado con agua, en lo que simulaba ser una bebida embriagante para población vulnerable.

Leer también: “Lo único que quiero es saber qué le pasó a mi hijo”: madre de víctima por consumo de licor adulterado en Barranquilla

Cabe reseñar que el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Edwin Urrego, comunicó en la mañana de este jueves 25 de septiembre que el número de víctimas fatales por la ingesta del alcohol de uso netamente industrial ascendía a 11 y los afectados estarían calculados en unas ocho personas.

La ingesta de licor adulterado en Barranquilla o el mal llamado ‘cococho’ ha sido una práctica que ya tiene varios años y que, pese a los operativos adelantados por las autoridades, no ha podido ser controlada.

Las dos formas evidenciadas de consumo de licor artesanal se dan en sectores populares con la venta de botellas que simulan ser bebidas originales, de marcas reconocidas, pero también aparecen las bebidas artesanales como la preparada en El Boliche, que solo se hace con alcohol metanol o alcohol para madera y agua.

Cortesía

Esta última preparación y su consumo ya han dejado en el pasado tragedias similares como la que estalló desde el pasado martes 23 de septiembre y por la que hoy las autoridades adelantan permanentes planes operativos.

En esa línea, la institución armada confirmó que en el marco de su estrategia integral contra el licor adulterado adelantó un contundente operativo mediante la ejecución de cuatro diligencias de allanamiento y registro en los barrios Las Nieves y Rebolo, logrando importantes resultados en la lucha contra este delito que atenta contra la salud pública.

Cortesía

Durante el procedimiento, desarrollado por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), se incautaron diversos elementos utilizados para la producción y distribución de licor adulterado. Entre los objetos decomisados se encuentran 215 botellas vacías de whisky, 45 botellas vacías de aguardiente, un tanque con manguera y licor adulterado, un recipiente plástico de color blanco también con licor adulterado, además de 10 botellas de aguardiente con contenido, una botella de whisky y 13 botellas de Ron igualmente con licor.

Asimismo, se hallaron 180 estampillas falsificadas de diferentes marcas, 120 tapas y 105 dosificadores, elementos comúnmente utilizados para simular la autenticidad del producto y facilitar su comercialización ilegal.

Importante: A 11 se eleva el número de personas fallecidas por consumo de licor adulterado en El Boliche

Según las investigaciones y labores de inteligencia, este licor adulterado estaría siendo distribuido en casetas y establecimientos informales de los sectores suroriente y suroccidente de la ciudad y en el municipio de Soledad. Representando un grave riesgo para la salud de los consumidores, ya que este tipo de producción artesanal carece de cualquier control sanitario o protocolo de salubridad.

Cortesía

Se estima que los elementos incautados tendrían un valor comercial cercano a los 35 millones de pesos. No obstante, más allá del impacto económico, la intervención busca prevenir posibles intoxicaciones o afectaciones graves a la salud de los ciudadanos.

El general Urrego reiteró el compromiso institucional de seguir desplegando este tipo de acciones operativas. Aseguró que los planes continuarán ejecutándose de manera sostenida con el objetivo de salvaguardar la vida y el bienestar de la comunidad, combatiendo frontalmente las redes dedicadas a esta peligrosa práctica ilegal.

La Policía Nacional invita a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna cualquier actividad sospechosa relacionada con la comercialización de licor adulterado, a través de la línea de emergencias 123 o la línea contra el crimen 3178965523, garantizando absoluta reserva.