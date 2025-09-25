Con la voz entrecortada y la tristeza reflejada en su rostro, Nurys Mercedes Polo recordó a su hijo, José Felipe Crespo Ortiz, de 39 años, quien falleció el pasado martes tras ingerir licor adulterado en el sector del Boliche, en el centro de Barranquilla.

“Ese mismo martes se puso mal. Me llamaron y me dijeron que estaba en el hospital de Barranquilla, pero llegó ya sin vida. Eran como las 6 de la tarde”, relató la madre, quien aún no logra asimilar la tragedia.

Mercedes Polo contó que en la mañana había hablado con él. “Él vivía conmigo, era soltero, no tenía mujer ni hijos. Ahora en diciembre iba a cumplir 40 años”, recordó. Explicó además que José Felipe residía junto a ella en un apartamento que le habían adjudicado hacía 11 años en el barrio Rebolo.

“Él siempre venía a rebuscarse, a buscar el sustento. Ese martes estaba en el mercado y se sintió mal. Comenzó con dolor de barriga, pero nadie pensaba que iba a pasarle esto. Una amiga me llamó a eso de las 5 de la tarde para avisarme que estaba en el hospital y cuando llegué, ya había fallecido”, relató entre lágrimas.

Jhony Olivares “Lo único que quiero es saber qué le pasó a mi hijo”, expresó Nurys Mercedes Polo al recordar a José Felipe Crespo Ortiz, fallecido tras consumir licor adulterado en el sector del Boliche.

La progenitora señaló que fue precisamente una amiga de la familia quien lo trasladó desde El Boliche hasta el centro asistencial. “Como a mí me conocen allá, un amigo lo subió en un ‘carricoche’ y así lo llevaron, pero cuando yo llegué ya había fallecido. Solo quiero saber qué fue lo que le pasó a mi hijo, es lo único que quiero”, reiteró.

José Felipe Crespo Ortiz, conocido cariñosamente en el sector con el apodo de ‘El Loco’, era el menor de cuatro hermanos varones. “El mayor tiene 45 años, el otro 43, y él tenía 39. Yo tengo también una hija, en total eran cinco hijos. Ahora me quedan tres varones y una hembra”, explicó.

La mujer agregó que todos en el barrio lo querían mucho. “Todo el mundo lo conocía como ‘El Loco’. Siempre estaba vacilando, alegre. Me decía: mami, tú me dices mi vacío, y yo le decía: sí, mi vacío. Ese era mi hijo, siempre estaba con ese cariño y ese carácter especial que lo distinguía”, recordó Nurys Mercedes Polo, a quien también en el barrio conocen como ‘La Negra’.

La adulta mayor lamentó profundamente la pérdida y expresó que siempre lo recordará con el mismo afecto. “Siempre me decía: mami, tú me dices mi vacío, porque él decía que yo era su papá y su mamá. Ese era mi hijo, así lo recordaré siempre”.