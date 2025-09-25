Barranquilla atraviesa una grave crisis de salud pública por el consumo de licor adulterado en el sector de El Boliche, en pleno Centro de la ciudad. Las autoridades informaron que la cifra de víctimas mortales se elevó a 11 tras confirmarse en la noche del jueves el deceso de dos hombres que permanecían hospitalizados.

Le puede interesar: Autoridades instalan Puesto de Mando Unificado por tragedia en El Boliche

Uno de ellos, identificado como Pedro Pablo Caraballo, murió en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Barranquilla. Horas antes, otro hombre ingresó intoxicado desde la calle 30 con carrera 44, pero falleció poco después de su llegada.

Entre los fallecidos que se han confirmado hasta el momento se encuentran Nicolás Manuel Medrano, Helmot Enrique Escolar, José Felipe Crespo Ortiz, Emiro Alberto Miranda, Víctor Antonio Vargas, Ever Miranda Orozco, un hombre conocido como El Zombie y dos mujeres que aún no han sido identificadas.

Una intoxicación que ha dejado víctimas en distintos barrios

Los casos han sido reportados en varios puntos de la ciudad. Ever Miranda perdió la vida en la mañana del miércoles en la calle 8 con carrera 35B, barrio Rebolo. En San Roque, el hombre apodado El Zombie falleció dentro de la residencia El Ekeko, en la calle 37 con carrera 33.

Las autoridades también reportaron hallazgos en barrios como Universal y Rosario, donde fueron encontrados sin vida otros de los afectados.

Vea aquí: Estos son los riesgos para la salud por el consumo de licor adulterado

Actualmente, permanecen bajo observación médica Ana Cecilia Céspedes, Eliberto de León y Rafael Eduardo De Alba Fontalvo. Entre los pacientes más graves se encuentra Aníbal Rivero Brochero, además de una mujer no identificada.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para no consumir bebidas alcohólicas de origen desconocido ni adquiridas en expendios informales. Además, insistieron en denunciar lugares donde se comercialice licor sin registro sanitario.

Lea también: “No sé qué le pasó, ayer lo vi trabajando en la calle”: allegada de uno de los afectados por intoxicación en El Boliche

La Secretaría de Salud Distrital aseguró que mantendrá el monitoreo de los pacientes hospitalizados y que trabaja de la mano con la Fiscalía y Medicina Legal para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades en esta tragedia que ya deja 11 muertos en Barranquilla.