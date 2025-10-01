Los abogados de la familia Colmenares radicaron una denuncia penal contra funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP), tras advertir que no están recibiendo las garantías necesarias para su seguridad.

Le puede interesar: Cancillería calificó como un “secuestro” la detención de las colombianas Luna Barreto y Manuela Bedoya por parte de Israel

De acuerdo con el reporte, Luis Alonso Colmenares Rodríguez, padre del estudiante fallecido, Oneida Escobar Gil, madre, y Jorge Luis Colmenares Escobar, hermano, han sido objeto de mensajes amenazantes en las últimas semanas. La familia sostiene que pese a existir órdenes judiciales que exigen medidas de protección, estas no han sido implementadas.

Luis Andrés Colmenares fue encontrado sin vida en el caño del Parque Virrey, en Bogotá, el 31 de octubre de 2010, en medio de circunstancias confusas. Su cuerpo fue descubierto después de que cayera en el caño desde la carrera Séptima hasta la Autopista Norte.

El abogado de la familia solicitó que se activen de inmediato las rutas de protección, señalando que la omisión de la UNP agrava el riesgo en el que se encuentran.

Vea aquí: “Yo estoy con Benedetti”: directora del Dapre se pronuncia tras filtración de chats en el gabinete Petro

En medio de este panorama, es el propio Jorge Colmenares, hermano menor de Luis Andrés, quien lidera la defensa jurídica de su familia. Tras estudiar Derecho, tomó la decisión de asumir la representación legal de sus padres en los procesos relacionados con el caso, el cual consideran un homicidio que aún no ha sido esclarecido.

“El riesgo es real y las medidas ordenadas no han sido cumplidas”, enfatizó la defensa en el documento radicado, según dieron a conocer los representantes de la familia.

El recuerdo de Halloween y el caso Colmenares

Cada mes de octubre, el país recuerda la muerte de Luis Andrés Colmenares Escobar, ocurrida la noche del 31 de octubre de 2010, en Bogotá. El estudiante de la Universidad de los Andes fue hallado sin vida en un caño del Parque El Virrey, luego de asistir a una fiesta de disfraces en compañía de amigos como Laura Moreno y Jessy Quintero.

Lea también: Gobierno Petro exige a Israel la inmediata liberación de las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto

El caso ha sido uno de los más mediáticos y enigmáticos de la justicia colombiana. Durante más de una década, ha estado rodeado de versiones encontradas, hipótesis judiciales y controversias sobre lo que realmente ocurrió esa noche de Halloween.

Actualmente, aún se espera un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre la situación jurídica de Moreno y Quintero, quienes han estado vinculadas al proceso desde el inicio.

Testimonio del padre de Luis Andrés

En medio de la conmemoración de 14 años del caso, Luis Alonso Colmenares volvió a referirse al impacto de la tragedia familiar. En una intervención en el videopodcast Sin Filtro de la revista Semana, relató cómo han enfrentado el dolor y las dificultades judiciales desde la muerte de su hijo.

Le sugerimos: Cuatro colombianos fueron capturados en México por supuestos vínculos con los crímenes de B-King y Regio Clown

“El sufrimiento ha sido permanente. Son 14 años buscando justicia y la verdad de lo que pasó con Luis Andrés”, expresó.