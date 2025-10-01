El Gobierno de Gustavo Petro exigió a Israel la liberación de las connacionales Manuela Bedoya y Luna Barreto, detenidas por las autoridades del país de Oriente Medio mientras participaban en la Flotila Global Sumud.

En este sentido, la Presidencia rechazó “con firmeza cualquier acto que vulnere la integridad física, la Ubertad y los derechos humanos de ciudadanos colombianos en el exterior”.

En este sentido, exigieeron a Israel su inmediata liberación e cumplimiento del derecho intemacional y de los protocolos consulares aplicables.

“Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional, a organizaciones de derechos humanos y a los países amigos, para ejercer presión diplomática tendiente a garantizar la vida y seguridad de todos los miembros de la flotilla”.

Renglón seguido, la Casa de Nariño advirtió: “Una acción agresiva contra la flotilla podría constituir un crimen contra la humanidad”.

Armada israelí comenzó a interceptar este miércoles en aguas internacionales a los barcos de la Global Sumud Flotilla, compuesta por más de 40 navíos y 500 voluntarios, a unas 80 millas (128 kilómetros) de la costa de Gaza, adonde intentaban llegar para romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria.

El Ministerio de Exteriores israelí informó de que varios barcos de la Flotilla Global Sumud han sido “detenidos sin problema” y que sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí.“Greta (Thunberg) y sus amigos se encuentran sanos y salvos”, añadió en un mensaje publicado en su cuenta de X sobre la conocida activista sueca, integrante de la misión.

La misma flotilla había advertido poco antes de su intercepción de la presencia de más de 20 buques “no identificados” en su radar.

El primer barco interceptado fue el Alma, uno de los principales de la misión y donde viajaba Thunberg, según explicó a EFE Néstor Prieto, colaborador del portal Descifrando la Guerra, que navegaba en una de las embarcaciones, hasta que, minutos después, fue detenido.

Todos los barcos de la Flotilla fueron rodeados por los buques israelíes y sus ocupantes serán trasladados a Israel para su posterior expulsión, avanzó el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto.

El Ministerio de Exteriores israelí informó de que la Armada había contactado con las embarcaciones de la flotilla y les ha pedido que desviaran el rumbo que llevan en dirección a la Franja.