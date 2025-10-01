El crimen de los artistas colombianos Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, llamado en el medio artístico Regio Clown, sigue generando consternación y cada vez más interrogantes.

Hace algunos días, medios mexicanos aseguraron que ambos artistas habrían tenido una discusión en el hotel donde se hospedaban en Ciudad de México, horas antes de su desaparición.

Cabe recordar que los dos fueron reportados como desaparecidos el 16 de septiembre, dos días después de presentarse en un show en la capital mexicana. Sus cuerpos fueron encontrados el 17 en una carretera de Cocotitlán, Estado de México, pero solo fueron identificados oficialmente el lunes 22.

De acuerdo con versiones recogidas por la prensa, los dos artistas asistieron juntos a un gimnasio en Polanco el día de su desaparición. Tras salir del lugar, perdieron comunicación con familiares y allegados.

Ahora se conoció sobre el caso, la captura de cuatro colombianos que estarían involucrados en el doble crimen de los artistas. Se trata de Yonier Alexander Mantilla Gómez, Yuli Catherine Felicidad Zapata, Juan Fernando Córdoba Rendón y Samuel Leandro Quintero Ruiz, quienes fueron detenidos en México hace una semana.

De acuerdo a la revelación hecha por El Tiempo, los cuatro capturados son oriundos del Valle del Cauca, y ahora están en poder de la Fiscalía del Estado de México, que investiga sus presuntos nexos con los asesinatos de B-King y Regio Clown.

Según sus familias, estas personas fueron detenidos en el municipio de Tepetlaoxtoc, estado de México, y desde el momento de su arresto permanecen incomunicados.

Según indicó el medio antes citado, la última comunicación de los familiares con los colombianos detenidos fue el 23 de septiembre, cuando uno de los sospechosos habló con su hermano por teléfono, y al día siguiente las llamadas dejaron de ser respondidas.

Katerine Correa Rendón, hermana de Juan Fernando Córdoba, aseguró a El Tiempo que: “Esto no nos ha dejado dormir ni comer; han sido noches muy difíciles. (...) Lo único que nos han dicho es que la camioneta y una motocicleta donde ellos trabajaban y se movilizaban fueron encontradas en el lugar donde aparecieron los cuerpos, pero eso no tiene relación”.

Asimismo, Stefany Zapata, hermana de Yuli Felicidad Zapata, señaló al medio local Poder Informativo de Cartago que su familiar fue detenida por las autoridades mexicanas justo cuando se dirigía a su vivienda, después de realizar un trámite migratorio.

“El único crimen que cometió fue dirigirse a su casa, después de hacer una diligencia en migración en la Ciudad de México”, declaró la mujer.

Familiares de los colombianos capturados solicitan que se realice una investigación exhausta que permita aclarar los hechos, pues aseguran que ellos no tienen relación con las muertes de los artistas en México.

Hasta el momento, la Fiscalía de México no ha emitido declaraciones públicas sobre la relación que tendrían los sospechosos en el doble crimen, o cuáles serían las pruebas que los involucrarían.

De igual manera, aseguraron que desconocen los cargos específicos que se les imputan a los cuatro colombianos y expresaron confusión por sus detenciones.