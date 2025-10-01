La crisis volvió a instalarse en el equipo ministerial del presidente Gustavo Petro, esta vez por cuenta de la filtración de un grupo de chats internos. En esos mensajes, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, lanzó una ofensiva verbal contra su colega del Interior, Armando Benedetti.

Con expresiones subidas de tono, Montealegre lo acusó de no respaldar el proyecto de paz total y lo señaló de actuar únicamente para “buscar titulares de prensa” y desprestigiar a otros funcionarios.

En medio de ese ambiente, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, sorprendió al pronunciarse públicamente.

Durante una rueda de prensa en la que acompañaba a Benedetti, expresó entre risas: “Yo estoy con Benedetti”. La frase, breve, pero contundente, fue la primera señal de respaldo dentro del alto Gobierno tras el escándalo.

La reacción de Rodríguez se produjo apenas horas después de que se filtraran los mensajes, revelados por distintos medios nacionales, en los que Montealegre arremetió contra Benedetti con calificativos como “tibio”, “fantoche” y “corrupto”. Las palabras del ministro de Justicia desataron un vendaval político que rápidamente se trasladó a la opinión pública.

Las acusaciones de Montealegre

En los chats filtrados, Montealegre apuntó directamente contra Benedetti por su supuesta falta de compromiso con el proyecto de paz total, una de las banderas del Gobierno.

“Es un tibio con la paz total. Solo le interesan titulares de prensa y desprestigiar a los compañeros de gabinete. Ahora, posa de macho alfa del Gobierno. Ya ha causado muchos daños. No sea fantoche”, escribió el ministro de Justicia.

El funcionario también responsabilizó a Benedetti de “sembrar caos” dentro del gabinete y de entorpecer el avance de las iniciativas legislativas: “Benedetti, que solo sirve para hablar paja y sembrar caos, ahora ya no tiene ningún interés en el proyecto, como lo hizo al principio. Así no se puede. El Titanic de la paz se hundirá”.

La paz total, en el centro de la disputa

Los choques entre ambos ministros se dieron en medio de un contexto delicado para el Gobierno: el trámite de la ley de paz total en el Congreso. Montealegre advirtió que las constantes dilaciones y la falta de coordinación interna ponen en riesgo el futuro del proyecto.

En uno de los mensajes, se quejó de que sectores políticos buscan hundir la iniciativa mediante tácticas dilatorias: “La oposición es tramposa. Programaron una audiencia para dentro de mes y medio en Barranca. Como van las cosas, ni siquiera se discutirá este proyecto en Comisión Primera de Cámara”.

El ministro de Justicia reprochó que, en lugar de respaldar la propuesta, Benedetti prefiera mantener protagonismo mediático antes que contribuir a la articulación de la agenda de paz.

Señalamientos de corrupción

Más allá del debate sobre la paz total, Montealegre fue más lejos en sus críticas al ministro del Interior y lanzó acusaciones relacionadas con presuntos casos de corrupción.

“Vamos a ver qué tan gallito de pelea es Benedetti, cuando la Corte Suprema de Justicia lo meta muy pronto a la cárcel por corrupto”, se lee en uno de los mensajes revelados.

Estas palabras intensificaron el impacto político de la filtración, al poner en entredicho no solo la gestión de Benedetti, sino también su permanencia en el gabinete en medio de investigaciones judiciales en curso.