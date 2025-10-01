Una verdadera implosión se vive en el gabinete del presidente Gustavo Petro, el cual se ha caracterizado en estos tres años de estar constantemente dividido.

Presidente Petro sigue tensando la cuerda con Trump; gremios piden prudencia

En esta oportunidad la tensión se dio entre el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y el del Interior, Armando Benedetti, luego de que se conocieran chats del grupo de ministros en los que hay un duro cruce de palabras y expresiones subidas de tono.

Montealegre calificó de “tibio”, “fantoche” y hasta “corrupto” a su colega de gabinete, Benedetti, quien no ha caido muy bien en el Ejecutivo desde su llegada al primer cargo que tuvo allí como jefe de Despacho.

Ahora, este nuevo escándalo deja ver que la presencia de Benedetti incomoda enormemente a Montealegre, según en los chats revelados por distintos medios de comunicación.

En uno de estos, el ministro de Justicia se va de frente contra varios ministros por el rumbo del proyecto de la paz total.

“Angie (Rodríguez). Álvaro Rueda, liberal de Santander, entre otros, quiere hundir el PL (proyecto de ley) de paz total, a punta de dilaciones. Programaron una audiencia para dentro de mes y medio en Barranca. Como van las cosas, ni siquiera se discutirá este proyecto en comisión primera de Cámara. La oposición es tramposa”, escribió.

“Las decisiones de Petro no solo comprometen a su gobierno, sino también el futuro de toda la nación”: expresidente Gaviria

Pero, además, calificó de “tibio” a Benedetti por no apoyar esta iniciativa. “Es un tibio con la paz total. Sólo le interesan titulares de prensa y desprestigiar a los compañeros de gabinete”, le escribió Montealegre al jefe de la cartera política.

“Ahora, posa de macho alfa del Gobierno. Ya ha causado muchos daños. No sea fantoche”, agregó.

En ese sentido, Montealegre lo responsabilizó de no sacar adelante el proyecto y, por el contrario, busca “sembrar caos”.

“Como van las cosas, ni siquiera se discutirá este proyecto en Comisión Primera de Cámara. La oposición es tramposa. Y, Benedetti, que solo sirve para hablar paja y sembrar caos, ahora ya no tiene ningún interés en el proyecto, como lo hizo al principio. Así no se puede. El Titanic de la paz, se hundirá.”, escribió el ministro de Justicia.

Además, Montealegre también cuestionó a Benedetti por sus supuestos vínculos con casos de corrupción: ”Vamos a ver, que tan “gallito de pelea” es Benedetti, cuando la Corte Suprema de Justicia lo meta muy pronto a la cárcel por corrupto“, se lee en uno de los mensajes.

Cortesía Armando Benedetti, ministro del Interior, y Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud.

¿Qué respondió Armando Benedetti?

De acuerdo con los chats conocidos, los duros señalamientos de Montealegre provocaron una explosiva respuesta de Benedetti.

“No Le he hecho nada malo para que hable así de mí. ¡Déjeme quieto! ¡Y bonita forma de pedir ayuda! No leeré más este chat”, se limitó a responder en el chat.

De momento, el ministro del Interior no se ha pronunciado públicamente sobre este fuerte encontrón.

Benedetti, el foco de la polémica en el Gobierno

El consejo de ministros del pasado 5 de febrero destapó las inconformidades de varios miembros del gabinete contra Benedetti luego de su llegada al Gobierno.

Primero fue la vicepresidenta Francia Márquez, quien cuando tomó la palabra acusó a Benedetti y a Laura Sarabia, entonces anciller, de tener parte de la culpa de lo que negativo dentro del Gobierno.

“Presidente, usted sabe que con el aprecio que le tengo también he sido honesta y le digo las cosas que comparto y las que no me gustan de este Gobierno. Y no me gustan las actitudes de Laura Sarabia conmigo, a tal punto que me ha tocado pedirle respeto. Además, no me parece, y respeto a Benedetti y respeto su decisión porque es el jefe de Estado, pero no comparto su decisión de traer a este gobierno a estas personas (Armando Benedetti y Laura Sarabia) que, sabemos, tienen gran responsabilidad con lo que aquí está pasando”, manifestó Márquez en ese momento.