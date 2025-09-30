El proyecto de ley “Estudio sin madrugón” está a dos debates de ser aprobado, luego de que en la tarde de este martes 30 de septiembre, la Plenaria del Senado lo aprobara en segundo debate.

El propósito de la iniciativa es prohibir que todas las instituciones educativas del país, desde el nivel inicial hasta la educación media, inicien clases antes de las 7 de la mañana. Esto cambiaría la rutina de los estudiantes y mejoraría su bienestar, de acuerdo con el proyecto de ley.

De acuerdo con el senador liberal Alejandro Carlos Chacón, retrasar el inicio de la jornada escolar mejorará la calidad del sueño de millones de niños, niñas y adolescentes, lo que impactará positivamente en su salud física, bienestar psicológico, capacidad de concentración y rendimiento académico.

El proyecto también se apoya en experiencias internacionales que evidencian los beneficios de un cambio de horario tanto para los estudiantes como para sus familias, al generar entornos educativos más justos y equitativos. En el caso colombiano, el argumento se fortalece con cifras del DANE que indican que más del 50 % de los hogares tienen como jefas a mujeres, para quienes estos ajustes pueden significar un mayor equilibrio en sus responsabilidades.

Tras superar este segundo debate en el Senado, con ponencia del senador Guido Echeverry, la iniciativa continuará su trámite legislativo en la Cámara de Representantes, con miras a convertirse en ley de la República.