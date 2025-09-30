Juan Carlos Florián, ministro de la Igualdad, confirmó en la mañana de este martes 30 de septiembre que su visa de Estados Unidos también fue cancelada por la administración de Donald Trump, sumándose a la lista de los funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro que se quedaron sin este documento, ya sea porque renunciaron a él o porque la Casa Blanca decidió revocarlo.

En contexto: Estos son los funcionarios del Gobierno Petro sin visa: algunos renunciaron al documento y a otros se lo revocaron

Lo que llamó la atención de la noticia fue la polémica forma en la que reaccionó Florián en su cuenta de X. Con un tono de burla, el ministro envió un mensaje a Estados Unidos: "Nadie me quita el orgullo de haber presenciado en vivo el histórico y apoteósico discurso de mi presidente Petro ante la ONU. ¡Lero, lero!“, sostuvo.

Al mismo tiempo confirmó que fue “otra más de las personas del gabinete ministerial de Colombia a quien le fue cancelada la visa para viajar a los Estados Unidos”.

Los cruces de mensajes entre funcionarios del Gobierno Petro y los funcionarios de la Casa Blanca siguen marcando una tensión y clara diferencia entre ambas administraciones.

Así lo dejó ver el subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, en respuesta al ministro del Interior Armando Benedetti, quien sugirió al resto de gabinete a renunciar a la visa como acto de solidaridad con el presidente Gustavo Petro, quien fue el primero en quedarse sin este documento tras participar en una protesta a favor de Palestina en Nueva York.

Gobierno de Estados Unidos también le canceló la visa a Angie Rodríguez, directora del Dapre

“Esta es una medida que consideramos injusta, desproporcionada y con una evidente carga política”, aseguró Benedetti.

Y agregó: “El presidente se encontraba en la ciudad de Nueva York cumpliendo compromisos oficiales en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, espacio multilateral que debe garantizar la libre participación de todos los Jefes de Estado sin condicionamientos ni restricciones”.

Con un tonó irónico, Landau respondió: “¿Cómo se “renuncia” algo que no se tiene?”, generando múltiples reacciones, especialmente, de sectores de la oposición.

Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, señaló: “Noquearon a Benedetti”.