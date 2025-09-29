Angie Rodríguez, directora del Dapre y una de las funcionarias más cercanas al presidente Gustavo Petro, se sumó a la lista de los que se han quedado sin visa de Estados Unidos.

En este caso, la administración de Donald Trump decidió revocarle el documento luego de lo ocurrido con el jefe de Estado. Mientras tanto, otros ministros y cercanos al primer mandatario han manifestado que renuncian al documento como “solidaridad” con él.

Aunque la directora del Dapre no se ha manifestado en sus redes sociales sobre la decisión de Trump, en declaraciones a Semana que esta se la notificaron por correo electrónico.

En desarrollo...