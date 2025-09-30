Con el propósito de democratizar la educación superior y responder a la creciente demanda de formación profesional en Colombia, la Corporación Universitaria Iberoamericana (IBERO), en alianza con ICETEX, abre convocatoria para 99 becas dirigidas a bachilleres y profesionales residentes en el país. La iniciativa apuesta por programas 100% virtuales, diseñados para ampliar las oportunidades educativas y potenciar perfiles con alta demanda en el mercado laboral.

Se entregarán 17 becas completas (100%), 34 parciales del 70% y 48 parciales del 50%. que estarán dirigidas a programas en áreas estratégicas para el desarrollo del país, como: Ciencias de la Educación, Ciencias Empresariales, Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias de la Salud, Derecho e Ingeniería.

Los programas se desarrollan de manera semestral o cuatrimestral, dependiendo del pregrado o posgrado que elija el estudiante, en modalidad virtual, una oportunidad que facilita el acceso educativo desde cualquier lugar. Adicionalmente, la oferta académica IBERO cuenta con beneficios diferenciales que potencian el perfil profesional para el desarrollo de competencias altamente valoradas por el mercado laboral actual, mediante certificaciones internacionales e insignias digitales en alianza con instituciones aliadas de Planeta Formación y Universidades, cursos de profundización, opciones de doble programa u homologación y acreditación institucional de Alta Calidad.

“En Colombia, apenas 4 de cada 10 jóvenes accede a la educación superior. Con estas 99 becas, buscamos cerrar esa brecha y asegurar que más estudiantes construyan un futuro con formación de calidad, flexible y con reconocimiento internacional”, afirmó Ricardo Gómez, rector de la Corporación Universitaria Iberoamericana.

Requisitos de postulación

Para la postulación de pregrado tenga en cuenta los siguientes documentos:

●Carta de admisión de la IBERO

●Título de bachiller

●Resultados pruebas saber 11 (puntaje mínimo global de 200 puntos)

●Documento de identidad

●Autorización padres de familia (si es menor de edad)

●Certificado de condiciones socioeconómicas

Requisitos de postulación de posgrado:

●Carta de admisión de la IBERO

●Título de pregrado

●Documento de identidad

●Certificado de condiciones socioeconómicas

●Certificado de experiencia profesional

●Certificado de residencia

●Promedio de notas

Becas del 100%: Promedio +4.2 Becas del 70%: Promedio de 4.0 Becas del 50%: Promedio de 3.7

Estos promedios aplican únicamente para posgrados, dicho promedio es el que debieron obtener en el pregrado.

La postulación se realizará exclusivamente a través de la plataforma oficial de ICETEX y no tendrá ningún costo para los aspirantes. Como requisito previo, los interesados deberán solicitar a la IBERO la carta de admisión en el programa de su elección.

Webinar informativo

Todas las dudas sobre el proceso de aplicación a las becas IBERO e ICETEX serán resueltas y adicionalmente se realizará acompañamiento a los aspirantes a través de un webinar el próximo jueves 2 de octubre a las 10:00 a.m. ICETEX - YouTube. De manera adicional, toda la información y actualizaciones será compartida en las redes sociales oficiales de ICETEX.