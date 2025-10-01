A través de un comunicado de prensa, la Cancillería calificó de secuestro la detención por parte de las autoridades de Israel de las colombianas Luna Barreto y Manuela Bedoya, integrantes de la Flotilla Global “Sumud”, a bordo de la embarcación HIO, que se dirigía rumbo a la Franja de Gaza.

En este sentido, el Gobierno exigió la liberación inmediata de sus ciudadanas, así como la liberación de todos los demás integrantes de la Flotilla y pide a los gobiernos de España, Bangladesh, Brasil, Eslovenia, Indonesia, Irlanda, Libia, Malasia, Maldivas, México, Omán, Pakistán, Qatar, Tailandia, Turquía y Sudáfrica actuar prontamente y de consuno para proteger la vida e integridad de sus respectivos connacionales.

“Colombia recuerda que la Flotilla Global “Sumud” navegó el Mediterráneo con tres objetivos: entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, generar conciencia sobre las necesidades humanitarias urgentes del pueblo palestino y alertar sobre la necesidad de detener la guerra en Gaza", se lee en el comunicado.

“Ninguna política de Estado puede justificar la masacre y la detención ilegal de los ciudadanos que quieren aportar a la paz y emprender acciones humanitarias dirigidas a aliviar la hambruna provocada de forma deliberada por los actos ilegales del Estado de Israel en el Territorio ocupado de Palestina”, agregaron.

La Armada israelí comenzó a interceptar este miércoles en aguas internacionales a los barcos de la Global Sumud Flotilla, compuesta por más de 40 navíos y 500 voluntarios, a unas 80 millas (128 kilómetros) de la costa de Gaza, adonde intentaban llegar para romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria.

El Ministerio de Exteriores israelí informó de que varios barcos de la Flotilla Global Sumud han sido “detenidos sin problema” y que sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí.“Greta (Thunberg) y sus amigos se encuentran sanos y salvos”, añadió en un mensaje publicado en su cuenta de X sobre la conocida activista sueca, integrante de la misión.

La misma flotilla había advertido poco antes de su intercepción de la presencia de más de 20 buques “no identificados” en su radar.

El primer barco interceptado fue el Alma, uno de los principales de la misión y donde viajaba Thunberg, según explicó a EFE Néstor Prieto, colaborador del portal Descifrando la Guerra, que navegaba en una de las embarcaciones, hasta que, minutos después, fue detenido.

Todos los barcos de la Flotilla fueron rodeados por los buques israelíes y sus ocupantes serán trasladados a Israel para su posterior expulsión, avanzó el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto.

El Ministerio de Exteriores israelí informó de que la Armada había contactado con las embarcaciones de la flotilla y les ha pedido que desviaran el rumbo que llevan en dirección a la Franja.