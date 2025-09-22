La familia del mexicano que murió luego de haber ingerido un suero con desengrasante como parte de una “broma” de sus compañeros, aún no se logra recomponer de la inesperada muerte de su ser querido que ha generado toda una ola de indignación en su país y en redes sociales.

Lea también: La CNSC anunció la apertura de la convocatoria para las 1801 vacantes del Sena: ¿Cómo postularse?

Carlos Gurrola Arguijo, de 47 años, conocido por sus allegados como ‘Papayita’, fue víctima de sus compañeros de trabajo, quienes le pusieron una bebida tóxica en una botella de la que tomaba electrolitos. Pero todo se salió de control y el hombre se puso mal tras la ingesta del producto por lo que tuvo que ser trasladado a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en estado crítico donde le diagnosticaron una intoxicación y lesiones en el organismo.

“En la clínica estuvo grave porque el líquido le quemó parte de su garganta y varios órganos de su cuerpo”, declaró uno de sus familiares al medio mexicano NMás.

Hasta nunca Carlos Gurrola " papayita " que la voluntad de toda una nación lleve a la quiebra a @HEB_mexico por encubrir a estos asesinos. 😥😥😥#PorPapayita pic.twitter.com/aY77V8IoxL — Pedro Javier (@parkerguia) September 21, 2025

De acuerdo con información preliminar, los hechos ocurrieron el pasado 30 de agosto en el centro comercial donde trabajaba Gurrola como aseador, en una empresa contratista en el sector de Senderos. Al parecer, este hombre era víctima de acosos constantes por parte de sus compañeros de una cadena de supermercados mexicano de nombre H-E-B.

Lea también: Estas son las 5 contraseñas más hackeadas: si usa alguna su cuenta bancaria está en riesgo

La familia aseguró que le hacían “bromas” recurrentes, entre ellas esconderle la comida, el celular y pincharle las llantas de la bicicleta en la que se transportaba, hasta que la reciente terminó en tragedia.

“Una vez, le robaron su bicicleta, su celular, su lonche. Le ponchaban las llantas de su bicicleta”, agregó el familiar al mencionado medio. Y no solo eso también lio “amenazaban, lo regañaban y le decían que lo iban a correr (despedir del trabajo)”.

Ese día, Carlos volvió de su almuerzo alrededor de las 2:00 de la tarde, y hora y media después tomó un sorbo de su botella de su bebida. Sintió un sabor extraño por lo que desechó la bebida, sin imaginarse que contenía una sustancia toxica, que fue identificada después como desengrasante en líquido.

Lea también: Desaparición del cantante B-King en México: su mánager y hermana entregan detalles del último rastro que tuvieron de él

Tras varios días luchando por su vida, Carlos Gurrola finalmente falleció producto de la intoxicación y las lesiones que sufrió sus organismo. Por estos hechos ya se avanza en una investigación en la justicia mexicana para determinar si se trató de una simple “broma” o de un crimen.

La división de homicidios de la Fiscalía General del Estado de Coahuila es la encargada de las pesquisas y su delegado, Carlos Rangel, indicó que, antes de acusar a quienes habrían cometido el hecho, se agotarán todas “las líneas de investigación” para determinar si esto se puede configurar como un delito.

Su familia solo pide que se haga justicia y se condene a los responsables que mantiene sumidos en dolor a una familia en el estado de Coahuila.

Este hecho a generado una ola de indignación en todo México, incluso se han convocado marchas exigiendo que se judicialice a los compañeros de ‘Papayita’ por su fallecimiento. “Hay de bromas a broma. Lo tuyo fue homicidio”, se lee en una pancarta puesta a las afueras del supermercado en el que trabajaba el hombre.