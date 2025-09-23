Una joven de 14 años identificada como Paloma Nicole Arellano murió el pasado sábado 20 de septiembre, tras someterse a una cirugía estética de aumento de senos, en la capital de Durango, en México.

El caso tiene consternado al país entero, pues el padre de la menor, Carlos Said Arellano, asegura que fue engañado y que no tenía ni idea que su hija había sido sometida a una cirugía, la cual asegura le han comentado que fue hecha por la pareja de su exesposa y madre de Paloma, y por ella misma que funge de enfermera “sin serlo”.

El hombre, desesperado, narró cómo sucedieron los hechos y cómo descubrió que su hija tenía implantes en los senos, por lo que señaló, interpondrá una denuncia en contra de su exesposa, del hospital y el doctor que practicó la cirugía, ya que se hizo sin su consentimiento.

Arellano contó, a través de un video, que la jovencita se hizo una cirugía de senos el 12 de septiembre con el médico llamado Víctor, padrastro de la menor, y además con el consentimiento de su madre Paloma, quien le dijo que la niña tenía Covid y que por eso se la llevaría unos días a la sierra, a las afueras de Durango.

Carlos Said asegura que su exesposa le envió un certificado de la clínica que notificaba la enfermedad y por ello él se quedó tranquilo, creyendo que ese era el verdadero motivo de la ausencia de su hija; sin embargo, la madre lo llamó días después diciéndole que la menor estaba mal y que tuvo que ser internada de urgencia. Cuando acude al hospital, ve a su hija entubada y en grave estado, lo que le causó gran inquietud y extrañeza.

Finalmente, falleció por supuesto Covid, pues tenía mucha flema acumulada y su actividad cerebral se paralizó, según narró el hombre. Pero el día del funeral, Carlos ayudado por su madre, su hermana y su cuñada, sacaron a todos los asistentes de la sala y lograron abrir el ataúd y ver el cuerpo de Paloma Nicole, quien tenía cortes en su pecho, que indicaban una intervención quirúrgica.

Inmediatamente, el hombre acudió a la Fiscalía para interponer la denuncia y que el caso de su hija sea investigado y no quede impune.