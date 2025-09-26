La séptima edición de ‘Masterchef Celebrity’ ha estado envuelta en varios rumores en las redes sociales, por la ausencia de algunas de las celebridades en los capítulos recientes.

Sin embargo, sobre este tema la presentadora Claudia Bahamón se pronunció y explicó en un comentario en X, que las ausencias de algunos artistas e incluso la de ella, se debía por una virosis que pasaron todos al principio de las grabaciones del primer semestre.

Detalló que ya pronto vendrán los capítulos en los cuales todos estarán completos. Igualmente, el rating sigue creciendo y los televidentes disfrutando de la competencia.

X @claudiabahamon Claudia Bahamón explicó la ausencia de algunos partcipantes en MasterChef Celebrity

Figuras como la exlocutora de Los impresentables en Los 40, Valentina Taguado, ha ganado más reconocimiento en la participación del reality, por eso, las redes sociales siempre están hablando de ella.

RCN Televisión/RCN Televisión Valentina Taguado, participante de MasterChef Celebrity

Precisamente, Valentina hace poco ingresó en el staff de talentos de ‘Nuestra Tele’ con un nuevo programa llamado ‘Qué hay pa’ dañar’, en el Canal RCN, que se transmite por la aplicación y para el canal de YouTube del canal.

En el programa comparte micrófono con el comediante Hassam y Johana Velandia. El formato ha tenido una buena aceptación por el público que disfruta de sus comentarios sarcásticos sobre distintos temas.

Instagram: @canalrcn Johana Velandia, Hassan y Valentina Taguado estrenan programa en el canal Rcn.

Chris Carpentier salió con Valentina Taguado

Y para no perder la costumbre de la comedia, Taguado aprovechó en una de las ediciones del programa para contar que estuvo en una salida en donde había un exintegrante de jurado de MasterChef Celebrity.

Se trata de Chris Carpentier con quien compartió en una fiesta en la ciudad de Neiva, Huila. Explicó que los dos hacían parte de un evento y se pasaron de tragos, tanto así que tuvieron que levantarla al siguiente día para ir al aeropuerto.

Esto llamó la atención de sus compañeros quienes se rieron con sus ocurrencias. Taguado se ha ganado el cariño del público con su espontánea forma de ser y también por la amistad que hizo con Valeria Aguilar, en MasterChef Celebrity, quien fue eliminada en uno de los episodios pasado.

Las dos sacaron una obra de comedia llamada ‘Todo Vale’, en donde interpretan unas zarigüeyas, y se presentan en varias ciudades del país.