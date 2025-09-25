La presentadora Claudia Bahamón ha estado desde el inicio del programa MasterChef Celebrity Colombia, transmitido por el Canal RCN.

Claudia Bahamón explicó a qué se deben las ausencias de varios famosos en ‘Masterchef Celebrity’

Hace más de una década Bahamón presenta este reality que es uno de los más vistos en el país. Ahora en su séptima edición, no fue la excepción.

Se ha caracterizado por siempre ayudar a las celebridades y entablar amistades con ellos. La huilense es muy activa en sus redes sociales, por eso, siempre le responde a los cibernautas que empiezan a especular sobre situaciones.

camilo leal /RCN Televisión Claudia Bahamón ayudando a Luly Bossa en MasterChef Celebrity 2025

Hace poco, aclaró a través de su cuenta en X que la ausencia de las celebridades en esta edición se debía más que todo por una virosis que todos tuvieron en el primer semestre de la temporada.

Asimismo, también se pronunció sobre un rumor que rondaba por las redes sociales que ella había tenido romances con algunas participantes de MasterChef Celebrity Colombia.

CANAL RCN Nicolás de Zubiría, Claudia Bahamón, Belén Alonso y Jorge Rausch.

En los rumores relacionan a Claudia con la actriz Nela González, la chef Adria Marina y hasta con Valentina Taguado.

Y en su cuenta de Instagram se pronunció sobre esos rumores y lo que hizo fue bromear con la situación: “Los tres shipps más culposos de la reina Clau. Esto ya está muy chisto. Revisaré el casting del próximo MasterChef, a ver qué sucederá jajajaja”.

En el video compartido en sus historias aparece con alguna de las celebridades antes mencionada y con la canción La nueva y la ex de Daddy Yankee.

Mientras Claudia se toma con humor los rumores de las redes sociales, todos los fines de semana se prepara para animar el reality del Miss Universe Colombia, un reality para escoger a la participante que representará al país en el Miss Universe 2025.